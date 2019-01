Maccheròniani alla riscossa. Loiseau: "Salvini insulta i francesi"

"I francesi hanno avuto la scelta tra Marine Le Pen e Emmanuel Macron e hanno scelto. Matteo Salvini insulta i francesi. Che cosa ci guadagnano gli italiani? Nulla. Cambia qualcosa alla situazione politica della Francia? No. Allora che cosa significa?": lo scrive in un tweet la ministra francese per gli Affari europei, Nathalie Loiseau.





La replica, dopo che Salvini aveva dichiarato: "Non prendo lezioni da Macron", commentando le parole di Di Maio sulla questione migratoria, che così aveva attaccato i cugini d'Oltralpe: "Ogni giorno si rischia di parlare solo degli effetti, cioè i morti in mare, una cosa l'Europa sta ignorando, cioè quello che stanno facendo che alcuni paesi in Africa impoverendola, la Francia prima di tutti, che stampa in oltre 10 paesi una doppia moneta con cui si fa pagare una percentuale della ricchezza nazionale e finanzia anche una piccola parte del deficit francese". E aveva aggiunto: "Per far restare gli africani in Africa basta che i francesi se ne stiano a casa loro invece che andare a colonizzare".