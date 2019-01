Immigrati, chiude il Cara di Castelnuovo

Il 31 gennaio il Cara a Castelnuovo di Porto sarà completamente svuotato e chiuso. I circa 500 migranti presenti saranno trasferiti altrove. Lo si apprende da fonti del Viminale. L'operazione, che comporterà risparmi per circa un milione all'anno di affitto, è resa possibile dal crollo del numero degli sbarchi ed era già programmata nell'ambito dello svuotamento dei grandi centri come già fatto per Cona e Bagnoli in Veneto.



Proprio in questa struttura tre anni fa Papa Francesco celebrò la messa del Giovedì Santo con il rito della lavanda dei piedi a 11 profughi e un'operatrice. Ieri è cominciato il trasferimento dei primi trenta ospiti verso altre strutture. Altri sono andati via da soli, alcuni sono stati avvistati alle fermate dei bus diretti a Roma.



"Chiediamo che non vengano trattati come bestiame" dice il parroco di S.Lucia, padre José Manuel Torres, messicano, dei Servi di Gesù, da dove nel pomeriggio di ieri è partita una marcia silenziosa per esprimere solidarietà agli ospiti del Cara di Castelnuovo di Porto.