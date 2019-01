Banfi all'Unesco, l'ironia di Salvini: "E Jerry Calà?"

Nel corso della kermesse per festeggiare il reddito di cittadinanza, il vicepremier Luigi Di Maio annuncia che l'attore comico Lino Banfi rappresenterà l'Italia all'Unesco e l'altro vicepremier, Matteo Salvini, a stretto giro lancia una stoccata al Movimento 5 Stelle: "E Jerry Calà? E Renato Pozzetto? E Umberto Smaila? Apriamo questo dibattito!", dice il leader della Lega in una diretta Facebook dall'ex fabbrica della penicillina a Roma.



Poi stempera la polemica: "Per carità, Lino Banfi va benissimo. Scherzi a parte, l'Italia è così bella che chiunque la può difendere e valorizzare in giro per il mondo. Evviva la tradizione, la cultura, il cinema e il modo di vivere italiano".



Bravo o meno, certo che il simpaticissimo Lino Banfi si è connotato per un tipo di cinematografia scollacciata che fa torto alla cultura nostrana, fatta di ben altri rappresentanti (Dante, Petrarca e Boccaccio, tanto per citarne alcuni pre-unità d'Italia ma padri della nostra cultura...).