Castelnuovo, Centro accoglienza chiuso, piange Zingaretti: "Disumani"

Sulla chiusura del Cara di Castelnuovo di Porto il punto "non è il fatto in sé, ma le modalità, far vedere l'uso non dico della violenza ma dell'arroganza nei confronti dei deboli. Confermo che tutte le cose si devono fare nel rispetto della dignità umana". Così al Tg2 il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, candidato alla segreteria del Pd.



"Il fatto che si dica il giorno prima 'domani ve ne andate via', è un elemento di crudeltà, di disumanità", ha aggiunto. "Ed è accaduto qui. C'è un problema di metodo. Attenti, poi: interrompere processi di integrazione mette tutti in una zona grigia. I sindaci sono preoccupati, questi processi vanno guidati".