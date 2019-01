Ladri in casa di Pisapia a Milano, s'involano 300mila euro

Furto record a casa dell'ex sindaco di Milano, Giuliano Pisapia. Stando a quanto appreso i ladri sono entrati nell'abitazione tra sabato e domenica rovistando in ogni stanza e riuscendo a trovare la cassaforte. Quindi, dopo averla forzata, hanno portato via gioielli e orologi per un valore presunto di 300mila euro, anche se l'inventario degli oggetti asportati non è stato ancora denunciato dagli stessi proprietari.



Il sistema d'allarme nell'appartamento al momento del furto non era stato inserito. Pisapia e la moglie si sono accorti che la serratura di una delle due porte dell'appartamento era forzata domenica intorno all'1, ed erano stati assenti dal giorno prima più o meno allo stesso orario. Sul caso indaga la polizia.