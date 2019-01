Cremona, Arvedi raddoppia e lancia lo stabilimento 4.0

Il Gruppo siderurgico Arvedi ha avviato i lavori per la realizzazione di un nuovo stabilimento di 10mila metri quadrati, con un forno per la realizzazione di tubi d'acciaio nell'area di Porto Canale (Cremona), secondo i criteri di Industria 4.0. Secondo la controllata Arvedi Tubi Acciaio, l'investimento stanziato è di 20 milioni di euro e l'impianto è predisposto per il raddoppio, previsto già nel 2020. A regime, l'occupazione programmata è di circa 40 addetti, per i quali l'azienda, che a breve partirà con la campagna di reclutamento, prevede un percorso di formazione tecnica e metallurgica.



“Arvedi investirà 20 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo sito produttivo presso l'area di Porto Canale a Cremona. Una buona notizia, in quanto stiamo parlando di un'azienda di grande rilevanza che porterà lavoro in città. Confido peraltro sul fatto che vengano rispettate tutte le salvaguardie ambientali”. Così il consigliere regionale del Carroccio Federico Lena, cremonese, commenta la notizia della nascita del nuovo sito produttivo.





Aggiungendo: “Come consigliere regionale voglio ricordare che già nel 2016 Regione Lombardia si era attivata con uno stanziamento di due milioni di euro da investire in Arvedi per la sperimentazione di nuove tecnologie. Allora come ora non può che far piacere che, in un grave momento di difficoltà come quello che le nostre aziende stanno vivendo, vi sia chi abbia voglia di investire e di mettersi in gioco, creando di riflesso nuovi posti di lavoro e nuove opportunità per i nostri territori”.