Consigliere M5S citofona in via Bellerio, protesta consigliere Lega

“Il consigliere Degli Angeli e tutti i cinquestelle dovrebbero fare pace con se stessi, anziché criticare Matteo Salvini. Quando infatti il leader della Lega era Ministro dell’Interno nel governo con loro, per i pentastellati andava tutto bene, nessuna rimostranza in materia di sicurezza e di contrasto alle mafie”.



“Adesso invece non sanno più cosa inventarsi per recuperare l’abisso di voti perduti a causa della loro incoerenza. Proprio perché erano al governo con la Lega, non ci sarebbe bisogno di ricordagli le centinaia di arresti compiuti dall’ex Ministro Salvini nei confronti dei mafiosi, così come le misure in materia di sequestro dei beni ai criminali e di contrasto all’abusivismo edilizio”.

“Infine ricordiamo a Degli Angeli, circa i famosi 49 milioni di euro, ammesso e non concesso che ci siano state effettivamente illegalità, che nessun cittadino è stato danneggiato e che i Parlamentari della Lega e i Consiglieri regionali stanno restituendo la somma contestata”. Così il capogruppo della Lega al Pirellone, Roberto Anelli replica alle dichiarazioni del consigliere regionale Marco Degli Angeli (M5S).