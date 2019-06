“Soldi” canzone italiana più ascoltata nel Mondo. Ma agli italiani non piace

Oggi Mahmood traccia un record nello streaming con oltre 100 milioni di click nel mondo, e Spotify per la classifica “Global” assegna il gagliardetto al brano “Soldi”, come canzone italiana più ascoltata di sempre. Subito la stampa e quel prezzolato di Matteo Renzi, usano il pretesto per attaccare: “Salvini e Di Maio si sbagliavano”.



Prima di tutto, nessuno fece una previsione a lungo termine, non eravamo mica nel campo della chiaroveggenza, la polemica che investì anche Ultimo, era semplice, chiara, genuina, così trasparente che trovò perfino il consenso del conduttore e direttore artistico Baglioni.



Mahmood non fu il cantante più votato, non era nelle corde degli italiani e non sappiamo nemmeno se lo sia oggi. Prese appena un terzo dei voti di Ultimo nella sfida finale del Festival, e il suo successo fu ribaltato da una giuria che invece guardò di più al sound internazionale, all’etnia della musica.



Renzi attacca dalla sua pagina fb: “(…)In queste ore arriva la notizia che non ti aspetti: il video di 'Soldi' ha fatto più di 100 milioni di visualizzazioni e questo brano è la canzone italiana più ascoltata di sempre nell’era dello streaming. Un grandissimo successo popolare, insomma, con buona pace dei due strateghi. I populisti mettono bocca su tutto, hanno la verità in tasca persino sulla musica e nel frattempo però riescono a fermare la crescita economica e ad isolare l’Italia dal resto del mondo. Il dramma è che di musica capiscono poco ma di economia capiscono meno. Purtroppo.”



Fatemi capire, in previsione che domani vincerà il PD (è una battuta) non dovremmo già da oggi votare Lega? È simpatica la visione democratica di una certa sinistra, e di una certa stampa. E poi, lo ribadiamo, Mahmood piace forse al Mondo, vedremo per quanto e come, ma non agli italiani. Gli italiani al Festival della Musica italiana hanno fatto altre scelte, i successi a posteriori, non ci interessano. È una questione di metodo, onestà, lealtà verso i telespettatori.

