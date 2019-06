Etiopia: tentato golpe nello stato di Amhara

Il capo di Stato maggiore dell'Etiopia è stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco durante un tentativo di golpe nello Stato di Amhara, una delle nove regioni autonome del Paese. Lo ha reso noto il premier Abiy Ahmed in un discorso - tenuto in uniforme militare - trasmesso nelle primo ore del mattino dalla tv di Stato in cui ha annunciato che il golpe e' stato sventato e che il capo dell'Esercito, Seare Mekonnen, era stato colpito, senza fornire dettagli sulle sue condizioni.



Nel Paese è stata interrotta la connessione a Internet. L'ambasciata degli Stati Uniti ha emesso segnalazioni su colpi di arma da fuoco uditi nella capitale Addis Abeba e sulla violenza intorno alla città principale di Amhara, Bahir Dar.



"Il tentativo di colpo di Stato nello stato regionale di Amhara è contro la costituzione e ha lo scopo di far naufragare la pace duramente conquistata della regione", si legge in una dichiarazione diffusa nelle scorse ore dall'ufficio del premier.