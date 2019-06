Io sono Matteo Salvini intervista allo specchio

È il nuovo libro- intervista della giornalista Chiara Giannini con la prefazione di Maurizio Belpietro. Nell' introduzione il direttore di Panorama usa un linguaggio semplice e chiaro. Parte dalla lettura di alcuni editoriali tratti dal quotidiano Libero per arrivare a capire come la Lega si è evoluta nel tempo. Dopo una breve analisi politica, la parola passa all'autrice che descrive Matteo Salvini in maniera approfondita. Dalla descrizione emergono qualità, pregi e difetti del Ministro dell'Interno per non parlare di carisma, semplicità e spontaneità; caratteristiche che contraddistinguono il leader dagli altri. Il libro spazia varie tematiche e tra esse vale la pena citare il reddito di cittadinanza, la politica nazionale e internazionale, la legittima difesa e il decreto dignità. Nella prima parte la Giannini pone cento domande a Salvini mentre nella seconda tornano al centro dell'attenzione le periferie. I quesiti si fanno brevi e ben mirati ai quali il Ministro risponde con chiarezza. Anedotti e ricordi di gioventù sono parte integrante dell' intervista così come la spontaneità. Quest' ultima rispecchia la personalità del politico che caratterizza il suo modo di esprimersi. Nel corso della lettura sondaggi e analisi permettono di capire meglio gli scenari economici e politici del Paese. Man mano che si prosegue la Giannini diviene protagonista della realtà quotidiana. Si reca nelle periferie, intervista le persone chiedendo loro cosa ne pensano di Matteo Salvini oltre a riportare sensazioni e testimonianze dei cittadini. Nell'ultima parte si arriva a descrivere il vicepremier dal punto di vista degli amici che lo conoscono da anni o che semplicemente esprimono opinioni positive .Tra essi ricordiamo Gianni Tonelli, Simona Bordonali, Claudio Borghi, Andrea Crippa e i cantanti Toto Cotugno e Antonello Venditti prima di passare a coloro che la pensano diversamente dal leghista. I capitoli sono abbastanza lunghi ma pieni di informazioni, di citazioni riprese dai social e di dichiarazioni. L'autrice guida il lettore e cerca di fargli scoprire dettagli , curiosità e aspetti del Ministro che non tutti conoscono.