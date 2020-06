Trasparenza bancaria, Occhiuto: "Non ci sono più i grillini di una volta"

"Sono sinceramente stupito dal parere contrario di relatori e governo a questo emendamento assolutamente di buonsenso. Ma l'avete letto? Chiediamo solo che le banche siano tenute a dare pubblicità, attraverso i propri siti internet, dei dati delle richieste di prestito: i tempi di lavorazione delle pratiche, gli interessi, le commissioni, le spese e i costi applicati per i finanziamenti. E' un proposta che va nella direzione di potenziare la trasparenza, perché attualmente i dati relativi ai prestiti si conoscono solo in maniera aggregata, discendendo dalle relazioni che la Banca d'Italia fa settimanalmente e che vengono pubblicate sul sito del Mise". Lo ha detto Roberto Occhiuto, vicepresidente vicario del gruppo Forza Italia alla Camera, intervenuto in commissione Bilancio durante l'esame degli emendamenti al Dl Rilancio.



"Ricordo bene come il Movimento 5Stelle era attento alla trasparenza delle banche, come era un 'fustigatore' degli istituti di credito e come era attento a ogni esigenza di trasparenza, erano quelli dello streaming. La vostra contrarietà a un emendamento del genere stravolge completamente questo orientamento: dimostrate benevolenza nei confronti delle banche e vi ponete contro un principio di trasparenza. Non ci sono più i grillini di un tempo!", ha concluso.