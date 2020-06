Scaricati i clandestini, la Viking torna in mare

La Ocean Viking, la nave di ricerca e soccorso di Sos Mediterranee, ha ripreso la sua missione di salvataggio in mare: come annuncia l'ong in una nota, la nave ha lasciato il porto di Marsiglia ieri mattina con l'aggiunta di una nuova squadra medica a bordo, resasi necessaria dopo che è terminata la partnership con Medici Senza Frontiere. Sos Mediterranee si è quindi riorganizzata per far fronte alla necessità di tornare a salvare vite nel mar Mediterraneo e per proseguire la sua missione fa appello alla generosità dei cittadini europei.



La drammatica situazione nel Mediterraneo centrale, avvertono i responsabili, continua a deteriorarsi. Nelle ultime settimane centinaia di persone sono state costrette a prendere il mare su imbarcazioni non adatte alla navigazione cercando la salvezza sulle coste Europee. Di fronte a questa situazione, dopo la fine della partnership con Msf, al team di soccorritori a bordo della Ocean Viking per la prima volta dall'inizio delle operazioni è salito a bordo anche un team medico interno, portando lo staff complessivo a quota 22 persone.



L'associazione fa sapere di aver assunto quattro professionisti sanitari: un dottore, due infermiere e un'ostetrica. In media sulla Ocean Viking vengono effettuate 550 consultazioni mediche al mese. Sos Mediterranee gestirà anche i medicinali e i presidi della clinica interna, situata sul ponte di poppa, inoltre si farà carico di tutti i costi marittimi (noleggio della nave, carburante, ecc.) nonché dei bisogni essenziali dei sopravvissuti (cibo, medicine, vestiti, kit di pronto soccorso).