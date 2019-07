Coree: violato spazio aereo,colpi avvertimento Seul contro jet russo

La Corea del Sud ha alzato i propri caccia e sparato colpi di avvertimento contro un aereo militare russo che è entrato, per due volte, nello spazio aereo di Seul. Lo riferiscono funzionari militari sud-coreani citati dall'agenzia Yonhap.



E' la prima volta che un aereo militare russo, identificato come un bombardiere, viola lo spazio aereo sud-coreano, anche se in altre occasioni mezzi aerei russi avevano occasionalmente violato la zona di identificazione di Difesa aerea sud-coreana, l'ultima delle quali il 20 giugno scorso, rimanendo nella zona per circa trenta minuti.



Il jet russo ha sorvolato lo spazio aereo a est della Corea del Sud, nei pressi delle isole Dokdo, contese con il Giappone, ogni volta per una durata di circa tre minuti, "in violazione dei trattati internazionali", secondo quanto riferito da Seul.