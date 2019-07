Bimbi sottratti a Bibbiano, Salvini: "Subito una commissione d'inchiesta"

Salvini sul piede di guerra per i fatti di Bibbiano. Il vicepremier ha visitato oggi il Comune incriminato e, dalla piazza del Municipio, ha annunciato: "Entro i primi di agosto verrà approvata la proposta della Lega sulla commissione d'inchiesta delle Case famiglia. Andremo fino in fondo, non solo sui 10mila bambini portati via alle famiglie in Emilia-Romagna, ma in tutta Italia. E' una vergogna che ci sia chi fa business persino sulla pelle dei bambini".



Sempre sugli affidi illeciti ha poi aggiunto: "Invito chiunque sia a conoscenza di altri abusi, ovunque in Italia, di segnalarli al ministero dell'Interno, se vuole anche dietro anonimato e faremo tutte le verifiche del caso. Non avrò pace finché l'ultimo bambino sottratto ingiustamente alla propria famiglia non tornerà a casa da mamma e papà".



E intanto è lieto fine per quattro bambini coinvolti nell'inchiesta Angeli e Demoni: il tribunale dei Minori di Bologna ha deciso il ricongiungimento con le famiglie naturali. E' quanto riporta La Gazzetta di Reggio.