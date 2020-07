Cina a rischio attentati. Pechino: "Colpa degli States"

Cina a rischio attentati, presumibilmente per ritorsione per la diffusione del coronavirus. Sono gli stessi cinesi a darne notizia e, a meno che non sia una frottola propagandistica, minacce di morte e di attentati all'ambasciata cinese a Washington sarebbero arrivate all'indomani della decisione del dipartimento di Stato americano di chiudere il consolato generale cinese di Houston, in Texas. Lo scrive su Twitter la portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Hua Chunying.



"Come risultato dell'oltraggio e del disprezzo fomentati dal governo degli Stati Uniti, l'ambasciata cinese ha ricevuto un pacco bomba e minacce di morte". La denuncia di minacce all'indirizzo dei diplomatici cinesi è però confermata anche dall'ambasciata negli Usa: "A causa dell'ostinata e sconsiderata stigmatizzazione e della fomentazione del disprezzo da parte degli Stati Uniti", si legge in una nota, "l'ambasciata cinese negli Stati Uniti ha ricevuto minacce alla sicurezza delle missioni e del personale diplomatico cinesi più di una volta".