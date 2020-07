Roma, furti e rapine a Trastevere, arrestata baby gang

Arrestati e messi in comunità a Roma tre ragazzi dell'Urbe, residenti in Città e nell'hinterland, due ragazzi e una ragazza, che nel mese di giugno si sono resi responsabili di due rapine aggravate, un furto con strappo e una tentata rapina. Le loro vittime erano indifferentemente ragazzini e adulti, tutti frequentatori del quartiere Trastevere. Grazie all'analisi degli impianti di videosorveglianza del quartiere e dei tabulati di traffico telefonico e telematico degli indagati, i carabinieri hanno rintracciato i ragazzi.



I furti contestati sono quattro. Tra la merce rubata recuperati e telefoni cellulari, borse contenenti documenti e denaro contante per un ammontare compressivo di 2.000 euro. La baby gang dovrà rispondere di furto con strappo, tentata rapina aggravata e rapina aggravata in concorso.