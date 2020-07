Immigrati, la Libia ne rimpatria un centinaio

"Un gruppo di 95 migranti è stato riportato a Khums in Libia, dalla Guardia costiera". Lo scrive su Twitter l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) in Libia, aggiungendo che "lo staff dell'Oim era sul posto per fornire la necessaria assistenza". Nel gruppo c'erano anche 4 donne, sottolinea l'Oim. Per quanto riguarda le loro nazionalità, scrive Migrant Rescue Watch su Twitter, si segnalano 6 persone del Bangladesh, 3 del Ghana, 4 della Nigeria, e 82 del Sudan.