USA, un milione di casi Covid-19 in due settimane

La pandemia di Covid-19 continua a crescere esponenzialmente negli Stati Uniti e rischia un incremento di un milione di nuovi casi in sole due settimane, superando i quattro milioni totali. Per comprendere il preoccupante andamento della pandemia, riporta la Cnn, e' sufficiente confrontare la velocita' di aumento dei contagi da quando e' scoppiata la pandemia: il primo caso noto e' stato segnalato il 21 gennaio, dopo 99 giorni i contagi sono arrivati a un milione. Ci sono voluti solo altri 43 giorni per raggiungere i due milioni di casi.



E 28 giorni dopo, l'8 luglio, gli Stati Uniti hanno completato tre milioni. Il triste traguardo dei quattro milioni potrebbe arrivare nel giro di due settimane. A mercoledi' notte sono stati registrati oltre 3,96 milioni di contagi e piu' di 143 mila decessi, secondo i dati della Johns Hopkins University. 68.706 casi e 1.152 morti solo mercoledi'.