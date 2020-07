Piacenza, carabinieri indagati: domani gli interrogatori

Tra domani e sabato si svolgeranno gli interrogatori di garanzia dei carabinieri della stazione di Piacenza Levante, da ieri posta sotto sequestro, indagati nell'inchiesta della locale procura e accusati di aver eseguito arresti illegali, estorsioni, violenze, traffico e spaccio di stupefacenti. In totale sono dieci i militari indagati, cinque dei quali si trovano al momento in carcere a Piacenza e uno è ai domiciliari. Gli altri indagati civili per i quali è scattata la custodia cautelare in carcere sono stati portati nei penitenziari di Cremona e Parma.