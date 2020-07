Regione Lombardia lancia il Bando Parchi giochi inclusivi

7 milioni di euro per i parchi giochi inclusivi. Li stanzia un bando di Regione Lombardia per un progetto fortemente sostenuto dal consigliere regionale leghista Francesca Ceruti. Che commenta: "Sono pienamente soddisfatta del fatto che, grazie ad un mio Ordine del Giorno presentato nei mesi scorsi al Pirellone, sia stata ampliata la platea dei Comuni beneficiari del nuovo bando regionale per la realizzazione e l’adeguamento dei parchi gioco. Poiché l’obiettivo è favorire la socializzazione e l’integrazione dei bambini, anche con disabilità fisiche o sensoriali, era giusto che questo progetto fosse il più condiviso possibile".



"Stiamo parlando", prosegue Ceruti, "di un contributo regionale a fondo perduto, che può essere destinato oltre che alla realizzazione di opere di adeguamento spazi, anche all'acquisto di attrezzature e giochi. Il mio Ordine del Giorno chiedeva di allargare la platea dei Comuni beneficiari estendendolo anche a quelli con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, vale a dire a quei piccoli Comuni che spesso, da soli, hanno difficoltà a reperire i fondi per questo tipo di progettualità”.



"Detto e fatto. Regione Lombardia a guida Lega", conclude il consigliere, "con questo nuovo bando stanzia una somma considerevole, 7 milioni di euro, da suddividere tra Comuni, Comunità Montane, ALER, ASST ed Enti Parco regionali. Ed una volta di più, dando risposte concrete ai bisogni e alle richieste del territorio, si fa portavoce dei bisogni dei ragazzi meno fortunati".