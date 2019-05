M5S, Cappellari: "Non ci dicono con chi si alleeranno in Europa..."

SeNonCiFosseilMoVimento è l'hashtag lanciato oggi dai pentastellati su Twitter. Con relativa valanga di commenti pro e contro (e qualche tweet sfottente). E sulla polemica è intervenuta anche la candidata leghista alle Europee Alessandra Cappellari (Liguria-Lombardia-Piemonte-Valle d'Aosta) che a sua volta ha twittato: "Se non ci fosse il Movimento? Visto che c'è, i Cinquestelle ci dicano perché tengono le bocche cucite sulle Europee: non c'è verso di sapere con chi hanno intenzione di allearsi in Europa. Come mai?".