Simone Ferrari, un candidato sindaco con un occhio per la gente. E per i sentimenti

Il Comune bresciano di Remedello va al voto. Dopo dieci anni di buona amministrazione Lega, con Francesca Ceruti ora diventata consigliere regionale, il testimone passa a Simone Ferrari, che si candida a sindaco con la lista Paese Nuovo 4.0. E, ci sia consentito dirlo, nel mare magnum di proposte che per questa tornata centinaia di liste hanno proposto agli elettori non abbiamo visto (o se c'era c'è sfuggito, chiediamo venia) un tema che secondo noi è degno del massimo rispetto: la cura dei cimiteri. E se qualcuno già fa scongiuri, vogliamo ricordare che ciò che i latini chiamavano pietas familiare è un aspetto molto importante non solo della fede o delle nostre tradizioni, ma è il giusto rispetto da tributare a chi ha perso persone care e non vuole perderne pure il ricordo. E vuole commemorarle in un ambiente che sia degno del rispetto del dolore.



Nella lista Paese Nuovo 4.0 abbiamo scoperto questo punto, oltre ai temi classici che un po' tutti - quantomeno nel Centrodestra, a Sinistra hanno a cuore solo gli immigrati - propongono (lavoro, difesa del territorio, ecc...). "La cura e il decoro dei cimiteri è un altro punto importante del programma", dichiara il candidato sindaco Simone Ferrari. E siccome ognuno di noi ha qualche persona cara da ricordare con affetto, non possiamo che condividere una battaglia di questo genere. Perché significa aver rispetto dei cittadini, dei loro affetti, del loro sentire. E questa non è cosa da poco, nel mondo politico che attualmente vediamo in passerella. Simone Ferrari si distingue dalla massa. E che abbia a cuore le persone lo si ricava anche da uno degli ultimi post della sua pagina Facebook, ove ha tributato un doveroso omaggio alla Protezione Civile.



"Il gruppo comunale di Protezione Civile di Remedello è nato grazie all'impegno di molti e, attraverso la collaborazione di tutti, può crescere e strutturarsi ulteriormente", ha scritto. Così come recentemente ha sottolineato l'importanza, basilare e fondamentale, dell'associazionismo locale, indispensabile contributo all'Amministrazione Comunale. Non vi diciamo di più. Il programma di Paese Nuovo 4.0 lo trovate sulla loro pagina Facebook. Ma questo candidato, che nella sua squadra vuole la brava Francesca Ceruti in quanto responsabile di dieci anni di buona amministrazione locale, vince e convince. E merita di farcela. In bocca al lupo!