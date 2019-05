Prodotti liguri, Cappellari: "Ue, giù le mani dalle nostre eccellenze"

“Olio d'oliva ligure penalizzato dall'etichettatura a semaforo dall'Unione Europea, la stessa che ha preteso, in maniera assurda, l'ingresso nel mercato europeo di insetti e prodotti a base di insetti per l'alimentazione. Non è questa l'Europa che vogliamo, quella che da una parte ammazza le nostre eccellenze e i nostri prodotti, anziché tutelarci, e che dall'altra vorrebbe riempire le nostre tavole di schifezze". Così il consigliere regionale leghista e candidata alle Europee (per Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria) Alessandra Cappellari.



Che aggiunge: "La Liguria, ad esempio, ha tutta una serie di specificità quali il pomodoro cuore di bue, il basilico, il carciofo spinoso, l'asparago violetto di Albenga, le zucchine e le insalate che sono fiori all'occhiello della nostra filiera agroalimentare. Prodotti che intendo difendere in Europa con tutte le mie forze, contro le ingerenze di chi sembra intenzionato a mettere in ginocchio la nostra economia. E magari mettendo a rischio la salute dei nostri cittadini. Siamo sicuri che mangiare insetti faccia bene?”