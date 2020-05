Pollastrini (Pd): "No al vittimismo della Lega sulla Lombardia"

"No grazie al vittimismo della Lega e soci, peraltro rivendicato minacciosamente anche ieri alla Camera. Esaminare il tono dell'onorevole Ricciardi, dei 5 Stelle, è come voler vedere il ramo e non la foresta. Vorrei invece che il Governo guardasse più a fondo la Lombardia, altrimenti la Lombardia, come insegna la storia di questi mesi, andrà per la sua strada ma non dalla parte giusta".



"Il Presidente Fontana e il suo assessore Gallera rispondano ai lombardi, e all'intero paese, a tre semplici domande: perché boicottano l'avvio della commissione d'inchiesta non votandone il presidente? Perché manca una strategia di tracciabilità e di raccordo con medici, operatori e sindaci in molti territori? Perché i parenti degli anziani non hanno informazioni e garanzie sui loro cari ricoverati nelle case di riposo diventate in molti casi simbolo di una generazione falcidiata?". Lo dichiara Barbara Pollastrini, deputata del Pd.