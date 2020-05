Il Governo promette nuovi soldi per le zone rosse

A quanto apprende l'Adnkronos da fonti di Palazzo Chigi, il fondo di 200 milioni per le zone rosse contenuto nel dl rilancio -e al centro di un braccio di ferro tra Regioni e governo per alcuni Comuni esclusi- verrà aumentato con un emendamento ad hoc del governo, nel quale verranno incluse tutte le aree che erano rimaste fuori dal dl provocando la rabbia di alcuni presidenti di Regioni. Dunque il governo torna a tendere le mano alle Regioni, dopo l'ennesimo braccio di ferro, non solo includendo tutti i Comuni, nessuno escluso, ma anche rendendo più sostanzioso il fondo.