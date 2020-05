Coronavirus, in Francia 1.701 pazienti in terapia intensiva

Sono 1.701 i pazienti affetti da Covid-19 ricoverati in terapia intensiva in Francia. Lo ha indicato la direzione generale del Ministero della Sanità, che ha chiarito che i dati relativi alla mortalità saranno aggiornati lunedì. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 263 nuovi ricoveri, per complessive 17.383 persone curate in ospedale.



Una settimana fa i pazienti in terapia intensiva erano 2203, quindi c`è stato un calo di questo dato di 502 pazienti. Quattro regioni (Île-de-France, Grande Est, Alvernia-Rodano-Alpi, Alta Francia) rappresentano il 71 per cento dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Dall'inizio dell'epidemia, 100.038 persone sono state ricoverate in ospedale, di cui 17.671 in terapia intensiva; 64.209 persone sono tornate a casa.