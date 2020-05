Fase 2, Boccia: "Reazione Lega a Ricciardi troppo forte"

"Il deputato 5 Stelle Riccardo Ricciardi ha detto cose che si dicono con la veemenza del dibattito parlamentare e rappresentano la sintesi delle valutazioni del suo gruppo parlamentare". Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia, ospite di Peter Gomez a Sono le venti sul canale Nove.



"La reazione dell'opposizione e della Lega in particolare è stata troppo forte", ha continuato il ministro, "nel senso che spesso abbiamo sentito interventi molto duri e netti in parlamento, ma il parlamento è fatto anche per dirsi le cose fino in fondo, anche quelle che fanno parte di una convinzione politica molto netta. Siamo qui per risolvere i problemi, non per dare pagelle. Il primo testimone dell'impegno del governo penso sia proprio il presidente Fontana. Siamo al fianco della Lombardia, questo è il momento di continuare a rafforzare la rete territoriale della sanità lombarda".