La Lega: "Il Tg1 enfatizza le fake news grilline"

"La direzione di Carboni ha trasformato il Tg1 in una Telekabul in salsa grillina. Anziché stigmatizzare le fake news sparate da Ricciardi alla Camera sui morti in Lombardia, il Tg1 ha portato l'occhio del Grande Fratello a senso unico, senza raccontare i fatti, riportare le dichiarazioni espresse in aula dal deputato grillino e distorcendo completamente i motivi della protesta in aula della Lega. Un'informazione indegna che offende il buonsenso degli italiani e la professionalità dei giornalisti Rai". Così il deputato Paolo Tiramani, capogruppo della Lega in Commissione di Vigilanza Rai.