Bersani: "Possibile governissimo? Parliamo del nulla"

"Non è possibile un governissimo, parliamo del nulla". Così Pier Luigi Bersani, ex segretario del Pd, durante la la trasmissione Accordi e Disaccordi sul Nove, su un possibile governo di unità nazionale nel caso in cui l'esecutivo di Conte dovesse cadere.



"Questo governo ha la maggioranza parlamentare, ha un gradimento dell'opinione pubblica, ha portato dei risultati durante la pandemia", dice l'ex ministro dello Sviluppo economico. "Molti aspettano che questi abusivi se ne vadano prima o poi, ma io credo sia meglio che si convincano a non rompere le scatole. Quello che abbiamo a me non sembra malaccio".