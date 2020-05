Roma, niente appoggio del Pd a Virginia Raggi

La sfida del Campidoglio è ancora lontana e poco importa se i Cinque Stelle hanno detto addio alla regola dei due mandati aprendo la strada a una ricandidatura di Virginia Raggi. Alle comunali c'è il doppio turno e il Partito Democratico presenterà un suo candidato, viene spiegato da fonti parlamentari dem, così come fatto con Roberto Gualtieri alle suppletive per riempire lo scranno lasciato vuoto da Paolo Gentiloni. Il "mai con Raggi" è l'unico punto fermo in casa Pd dove la preoccupazione è, semmai, trovare i candidati da schierare nelle regionali.



Già, perché se passerà l'indicazione di settembre come data per l'election day che accorperà elezioni amministrative, regionali e referendum sul taglio dei parlamentari, sarà bene che per quella data il Partito Democratico abbia "costruito un campo di alleanze che risponda ad un chiaro progetto politico". Lì sì, un sistema largo di alleanze è necessario a causa del turno unico, viene spiegato, e a quello si sta lavorando. Questo non significa, tuttavia, che si sottovaluti la partita della Capitale. Anzi: nel Pd sono tutti consapevoli che per Roma non si possano commettere gli errori del passato, che serva "una candidatura alta". E non soltanto per quel che riguarda la corsa a sindaco.