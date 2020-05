Coronavirus, l'Oms: "Sudamerica un nuovo epicentro pandemia"

Il Sudamerica rappresenta "un nuovo epicentro" della pandemia di coronavirus, con una situazione particolarmente allarmante in Brasile. Lo ha dichiarato l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). "Il Sudamerica è diventato un nuovo epicentro della malattia. Stiamo assistendo a un aumento del numero di casi in molti Paesi sudamericani. La preoccupazione riguarda molti di questi Paesi, ma chiaramente il più colpito in questa fase è il Brasile", ha dichiarato il responsabile dell'emergenza dell'Oms, Michael Ryan, durante una conferenza virtuale da Ginevra. Il guaio è che dal Sudamerica c'è una massiccia immigrazione verso l'Italia...