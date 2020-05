Trump ordina di riaprire le chiese

Donald Trump chiede agli Stati dell'Unione di riaprire le chiese e i luoghi di culto a partire da questo fine settimana, nonostante le chiusure imposte a causa della pandemia. I luoghi di preghiera, ha detto il presidente Usa parlando alla Casa Bianca, sono "essenziali", anticipando che i Centers for Disease Control (Cdc) emaneranno delle linee guida, "su mia indicazione", per le riaperture.



"Chiedo ai governatori di consentire ora l'apertura delle chiese e dei luoghi di culto", ha detto Trump, sottolineando che "la gente chiede" di poter partecipare alle funzioni religiose nelle chiese, nelle sinagoghe e nelle moschee. Il presidente Usa ha anche insistito sul fatto che le autorità locali seguano le indicazioni del governo federale. "Se non lo faranno, mi imporrò sui governatori", ha detto, senza però dare indicazioni precise sulle sue intenzioni. "In America abbiamo bisogno di più preghiere, non di meno", ha aggiunto. Peccato che nella Corea del Sud il focolaio del virus è nato dalle riunioni di preghiera di una setta locale...