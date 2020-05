Messico: rissa in prigione, otto morti

Una rissa tra detenuti nella prigione messicana di massima sicurezza di Puente Grande, vicino a Guadalajara, nello Stato di Jalisco, nell'ovest del Paese, si è conclusa con otto morti e otto feriti. Lo ha riferito la magistratura locale. La battaglia è scoppiata alla fine di una partita di baseball tra detenuti.



Un piccolo gruppo di prigionieri ha improvvisamente attaccato gli altri per ragioni sconosciute, ha affermato José Antonio Pérez, direttore generale della prevenzione e del reinserimento sociale. Cinque detenuti sospettati di aver preso parte all'attacco sono stati portati davanti al pubblico ministero per essere interrogati. Il carcere di Puente Grande è famoso per ospitare alcuni dei più grandi criminali del Messico, tra cui il leggendario barone della droga Joaquin Guzman, detto anche "El Chapo", che ne fuggì nel 2001.