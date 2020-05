Il Governo se ne frega dei minori disabili

"È incomprensibile come i caregiver e i minori disabili sottoposti alla loro tutela siano ancora ai margini dell'attenzione della politica". Così dichiara l'On. Fioramonti (Misto), già ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. "Per questo- continua Fioramonti- ho depositato un'interrogazione presso la Camera per interrogare il ministro dell'Istruzione e il Ministro del Lavoro sulla delicata questione".



"Non è possibile- sottolinea - lasciare indietro nessuno, specialmente in un momento tanto difficile come quello che stiamo attraversando in seguito alla pandemia. Da un'indagine di Confad è emerso che i caregiver sono stati in buona parte esclusi dalle politiche di gestione dell'emergenza sanitaria. Nel caso dei portatori di disabilità in età scolastica, ad esempio, è ricaduta totalmente sul caregiver la responsabilità di garantire la continuità al diritto allo studio, diritto che avrebbe dovuto essere puntualmente tutelato e garantito con i giusti supporti e strumenti".



"Chiedo pertanto ai Ministri di riferimento che venga fatto di tutto affinché questo "esercito invisibile" possa trovare tutela e sostegno-conclude infine l'ex ministro-, e soprattutto che possa essere garantito a pieno il godimento del diritto inviolabile alla salute e all'istruzione per le fasce più deboli. Nessuno deve rimanere indietro".