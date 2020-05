Covid, Rolfi: "Vergognose le critiche di Bellanova alla Sanità lombarda"

"Le critiche del ministro Bellanova alla sanità lombarda sono vergognose. Il suo sentimento antilombardo non ci farà cadere in tentazione. Continueremo ad accogliere i suoi conterranei pugliesi che ogni anno arrivano a migliaia per farsi curare nei nostri ospedali. L'abbiamo vista piangere per gli immigrati, ci saremmo aspettati per lo meno un po' di rispetto per i morti bresciani e per i nostri medici e infermieri". Lo ha detto l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi, rispondendo alle critiche mosse dal ministro Bellanova alla sanità lombarda su Teletutto.