Salvini: "La Giustizia cade a pezzi"

"Fra intercettazioni, dimissioni e scarcerazioni, la 'giustizia' italiana cade a pezzi...". Così Matteo Salvini, sui suoi canali social commenta le dimissioni del direttore generale dei detenuti Giulio Romano. E intanto arriva l'appello del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Giorgis, che su Facebook scrive: "Riformare il Csm, non contro la magistratura e la sua autonomia, ma per preservarne credibilità e autorevolezza; riformare il processo civile e riformare il processo penale per velocizzare e razionalizzare la definizione delle controversie; riformare l'ordinamento penitenziario investendo nelle misure alternative al carcere e nei trattamenti rieducativi".



"Quattro riforme urgenti per dare una più piena attuazione ai principi costituzionali (del giusto processo; della funzione rieducativa della pena; della presunzione di innocenza; della separazione dei poteri; del diritto di difesa anche per i non abbienti ecc..) e per sostenere crescita e sviluppo economico".