Fase 2, Crisanti: "Vogliono riscrivere la storia per motivi politici"

"Ora tutti vogliono la paternità di micro e macro successi per ragioni politiche, così possono riscrivere la storia". Lo ha detto Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di Microbiologia di Padova, rispetto alle polemiche sulla gestione dell'emergenza coronavirus in Veneto.



Rispetto al 'caso' dei contagi zero, Crisanti ha affermato: "Quelli dell'Azienda Zero non si sono resi conto dell'effetto mediatico che avrebbe avuto la notizia e hanno lasciato un vuoto nella comunicazione, dovevano essere loro a commentare quel dato. Io comunque continuerò a lavorare".