Covid, la Coop: "Solo 51 contagi su 22mila dipendenti"

Nei negozi e supermercati Coop 'solo' 51 addetti contagiati al Covid-19 dall'inizio dell'epidemia. Ne ha parlato il presidente di Coop Alleanza 3.0 Adriano Turrini presentando i dati di bilancio 2019 in conferenza stampa. "Abbiamo avuto anche noi tra i nostri dipendenti casi di positività al coronavirus, ma sarà il caso o la fortuna, ad oggi sono 51, 38 dei quali già guariti".



In realtà Turrini rivendica quanto fatto in termini di sicurezza nei negozi Coop. "Abbiamo deciso di investire tutto ciò che vendevamo in più sulla sicurezza. Se qualcuno nel retail si è fatto le budella d'oro in questa fase non siamo noi". Turrini cita anche i 1.000 dipendenti della sede che hanno lavorato in smart working "con costi a carico della cooperativa". Inoltre "per garantire alle persone di stare a casa abbiamo assunto 248 persone".