Autostrade, i grillini contro Benetton

Il Movimento 5 Stelle di Regione Lombardia sostiene le ragioni del viceministro al MISE, Stefano Buffagni contro le minacce di azione legale da parte dei Benetton per aver posto la questione dell'opportunità della garanzia statale al presunto prestito da 2 miliardi di euro che Atlantia vorrebbe richiedere. "E perché non sarebbe opportuno? Perché Atlantia è la stessa società che ha in gestione un bene pubblico, che nonostante enormi incassi, pedaggi e caselli che fruttano guadagni ha mancato di manutenere e mettere in sicurezza le strade su cui viaggiano gli italiani, causando la tragica morte di 43 persone nel crollo del ponte Morandi. L'unica risposta che il Governo dovrebbe dare all'arroganza di questi signori e' revocare le concessioni e metterli di fronte alle loro responsabilità di gestione".