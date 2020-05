Fase 2: i romani non rinunciano allo spritz, Trastevere affollata

I romani non rinunciano all'aperitivo. La situazione a Trastevere sabato si presentava parecchio affollata, soprattutto in Piazza San Callisto, nella piazza antistante l'omonimo bar. I cocktail sono stati consumati fuori dai locali ma dato l'elevato numero di persone presenti le distanze di sicurezza non sono sempre state garantite.



Sono difatti sei le sanzioni effettuate dalla polizia già venerdì a Ponte Milvio durante i controlli nelle zone della movida per verificare il rispetto delle norme anti Covid. Secondo quanto si è appreso, sono state effettuate a sei persone per assembramenti e mancanza di dispositivi di sicurezza.