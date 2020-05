Italiani suicidi e "risorse" scatenate nell'Italia grillo-piddina

Mentre droni e agenti ancora correvano dietro a vecchiette con la mascherina non perfettamente allacciata, “le risorse”, ovvero i nuovi elettori delle Sinistre anti-italiane, lungi dal suicidarsi per la crisi economica, dal fare le file alla Caritas per fronteggiare l’indigenza o dallo svenire direttamente in strada stremati dalla fame come tanti nostri connazionali, non han perso tempo a confermare la consueta recidiva statistica delinquenziale, adesso acuita dall’astinenza dovuta ad un confinamento “sanitario” capace comunque di dimostrare che limitare il crimine si può, solo a volerlo.



Così, eccovi riportato qui sotto solo qualcuno dei gravissimi casi di cronaca verificatisi nei giorni circostanti lo sblocco del “lockdown” ad opera di alcuni “volenterosi pagatori di pensioni”, quelli che secondo la Bellanova servono per tenere basso il prezzo delle fragole, tanto per intenderci.

Casi che potrete verificare e integrare con chissà quanti altri analoghi, solo a volerli stanare dal cilindro mediatico di un politicamente corretto che farà di tutto per nasconderveli, data la puntuale provenienza esotica dei responsabili. E adesso, cari immigrazionisti, dimostrateci che, nella medesima unità di tempo, “lo hanno fatto anche gli Italiani”, ammesso che qualcuno non li abbia impallinati prima sullo zerbino di casa.



Milano, nigeriano duplice violenza sessuale (1 maggio, Il Giornale); Sardegna, tunisino arrestato per violenza sessuale (12 maggio, Castedduonline); Messina, nordafricano sequestra e stupra due clochard (16 maggio, Il Giornale); Rozzano (Mi), peruviano accoltella senza motivo un passante (16 maggio, Milano Today); Roma, tre sudamericani picchiano a sangue autista di bus (18 maggio, Secolo d'Italia); Roma, romeno prende a calci in faccia ad una donna (18 maggio, Secolo d'Italia).