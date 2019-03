Cina, si aggrava il bilancio dell'esplosione dell'impianto chimico: 64 vittime

Si è aggravato il bilancio delle vittime dell'esplosione all'impianto chimico nella località di Yancheng, nella provincia orientale cinese del Jiangsu: sono almeno 64 le vittime ma i soccorritori sono riusciti a trovare un uomo ancora in vita tra le macerie mentre continuano le ricerche di una trentina di dispersi.



Il sopravvissuto, sulla quarantina, è stato portato in ospedale ma le autorità cinesi non hanno fatto sapere altro sulle sue condizioni. Oltre 600 persone sono rimaste ferite nell'esplosione, tra queste 21 in condizioni critiche e 73 gravemente ferite. "Le identità dei morti e dei dispersi sono confermate attraverso interviste con i membri delle famiglie, e test del Dna", ha riferito il sindaco di Yancheng, Cao Lubao.