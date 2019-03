Terrorismo, Salvini: "La Francia ci dia una mano"

"Il tema terroristi è quello che mi sta più a cuore: ce ne sono almeno una quindicina che dovrebbero essere in galera in Italia e invece bevono champagne a Parigi e dintorni: spero che su questo la Francia ci dia una mano e faccia quello che è giusto". E' la risposta che il Vicepremier, Matteo Salvini, ha dato a Ferrandina nel Materano, in una piazza colma all'inverosimile, ad un giornalista che gli chiedeva cosa si aspettasse dopo l'incontro fra Conte e Macron. Salvini, inoltre, ha ribadito che "la Tav è un'opera che serve".