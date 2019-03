La speranza di Enrico: "Si torna al voto". E sta sereno...

"Vedo a breve elezioni anticipate, in Italia stanno cambiando gli equilibri tra i partiti di governo, la Lega e il Movimento 5 stelle, e il Pd sta costruendo l'opposizione". E' la previsione dell'ex premier Enrico Letta, a margine della presentazione del suo nuovo libro, Ho imparato (non ha imparato niente, se dice queste cose) al Collegio Carlo Alberto di Torino.



"Bene fa Zingaretti - ha aggiunto - a non essere disponibile a trasformismi dentro il Parlamento. Se si creano la condizioni perché si vada al voto, si prenda questa strada. Il sorriso di Zingaretti mi sembra contagioso, sta ricreando un sentimento di fiducia intorno al partito". Sì, sì, stai sereno...