Kenya, 14 arresti per il rapimento di Silvia

Quattordici persone sono state arrestate in Kenya in una maxioperazione nell'ambito del rapimento della cooperante italiana Silvia Romano. Lo riferisce il media kenyano Daily Nation. Fonti di polizia di Malindi hanno detto che 14 persone sono fermate stanotte nella zona di Chakama e Galana-Kulalu.



Intanto la famiglia di Silvia chiede il silenzio stampa. "Silenzio e pace, speranza e forza": è quanto chiede la famiglia. La sorella maggiore, Giulia, chiede che la sua famiglia non venga più contattata dai media. "Non condivideremo nessuna informazione finché Silvia non sarà a casa - dice Giulia Romano - e vi preghiamo di smetterla di cercare di contattarci perché non siamo una famiglia cui piace stare in tv o suoi giornali".





E intanto "fonti della polizia di Malindi" hanno precisato che i fermati sono stati portati in vari commissariati per essere interrogati, scrive il sito del quotidiano. La retata è stata confermata dal comandante della polizia regionale costiera, Noah Mwivanda, senza poter fornire cifre sui fermi ma precisando che forze di sicurezza hanno esteso l'operazione alle contee di Tana River e Taita Taveta. Nell'ambito delle indagini sul rapimento la polizia kenianasta cercando un uomo che aveva affittato camere per due sospetti scomparsi dal momento del sequestro.



Il ricercato si chiama Said Abdi Adan, è un residente della contea di Tana River (a nord-ovest di Malindi) ed "è scappato dalla zona alcuni giorni prima dell'attacco", precisa il sito del più diffuso quotidiano del Kenya. "Una persona del posto, Mr Malik Said Gasambi, ha detto ai giornalisti che Adan ha affittato una casa a Chakama e più tardi ha portato a viverci due persone", scrive Daily Nation, riferendosi alla località dove operava ed è stata rapita Romano.



"Gli ho dato due stanze nelle quali hanno passato notti a masticare miraa", ha detto Gasambi usando un sinonimo del "qat", la pianta che con un alcaloide che causa eccitazione ed euforia. "Sorprendentemente, tutti sono spariti dall'attacco. Sono partiti silenziosamente portandosi tutto quello che avevano", ha aggiunto il residente.