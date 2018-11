Casamonica, botte ai vigili dagli sgomberati

Tensioni in via del Quadraro dove è in corso la demolizione delle villette abusive dei Casamonica. Secondo quanto si è appreso dalla polizia locale, circa 20 persone hanno cercato giovedì di forzare l'area di sicurezza e hanno aggredito alcuni vigili spintonandoli e buttandoli per terra. Alcune persone sono state fermate dai vigili durante i disordini e la loro posizione e ora al vaglio.



Intanto nel corso della demolizione sono state scoperte anche botole nascondiglio, finora 4: in tre potevano entrare solo cose; una, invece, poteva essere usata anche come nascondiglio per le persone.



Le demolizioni sono proseguite nonostante tutto: è stata abbattuta una parte dell'abitazione di Guerino Casamonica, considerato uno dei boss del clan, che era dal lato della ferrovia. Per consentire le operazioni, riferiscono i vigili, è stata sospesa la circolazione dei treni. "Dopo una attenta analisi, ho formalizzato un incidente di esecuzione contro l'ingiunzione di demolizione dell'abitazione dei miei assistiti. Dalle mie verifiche emerge che il reato di abuso edilizio su cui si basa l'ingiunzione di demolizione è ormai prescritto", afferma l'avvocato Tiziano Gizzi, legale di alcuni componenti della famiglia Casamonica.