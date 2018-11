La "cura" Salvini funziona: Moscovici a più miti consigli

È bastato alzare la voce e far capire che non siamo venditori di tappeti o servi di Bruxelles, per far sì che Moscovici calasse le pretese, quanto meno nei toni. Ed ecco arrivare puntuale la mano tesa dell'Europa all'Italia dopo la bocciatura sulla manovra. Il dialogo resta comunque aperto anche in attesa dell'incontro, sabato, tra il premier Giuseppe Conte e Jean-Claude Juncker.





"La nostra porta resta aperta", dice oggi il commissario Ue Pierre Moscovici, "e sono convinto che potremo trovare un accordo su soluzioni condivise nell'interesse degli italiani e della zona euro. È un percorso impegnativo ma praticabile e io ci voglio credere". "Il nostro fine non è quello di sanzionare le autorità italiane, né di interferire negli affari interni del Paese", scrive Moscovici.



"È nell'interesse di tutti continuare a dialogare e andare avanti nella ricerca di soluzioni comuni", conclude. A Bruxelles, sottolinea Conte, "spiegheremo le nostre ragioni e ci confronteremo molto serenamente in modo spero molto costruttivo. Ho varie argomentazioni e le esporrò dettagliatamente". A dirlo a Locri il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.