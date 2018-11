Penso che una cosa ben fatta, sarebbe quella di costruire in ogni regione un tot di termovalorizzatori, perché non è più sostenibile nel 2018, quasi alla fine, che ci siano intere strade piene di rifiuti di ogni genere, non raccolti e la cosa che mi ha fatto impressione, vedere nella provincia di Napoli tutti quei quantitativi di rifiuti nelle discariche , ormai lì da anni, coperti di teloni di plastica, mai smaltiti e grandi quantitativi esportati all'estero per lo smaltimento con spese che non si possono più sostenere. O tutte quelle città che non fanno un giusto smaltimento in casa propria, si mettono in regola, oppure si arrangiano. Il denaro non si può più sprecare. Ogni regione si gestisca da sé!