Omicidio nel Novarese, convalidato fermo in carcere per il presunto assassino

Fermo convalidato e disposta la custodia cautelare in carcere per Domenico Horvat, il 30enne dietro le sbarre dalla sera di mercoledì con l'accusa di aver ucciso a coltellate la compagna, Barbara Grandi, 39 anni, nella loro abitazione in via Sanzio a Trecate, in provincia di Novara. L'uomo, assistito dagli avvocati Antonella Abisso e Giuseppe Ruffier, davanti al gip che lo ha interrogato ieri in serata si è avvalso della facoltà di non rispondere.