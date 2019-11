Di Maio rigira la frittata: "Il messaggio di Rousseau è andare da soli alle regionali"

“Io credo che quello che è successo sulla nostra piattaforma sia stato un grande esercizio di democrazia e una grande prova di forza dei nostri iscritti”. Rigira così la frittata il leader del M5S, Luigi Di Maio, parlando ai cronisti e in diretta Facebook da Castelvetrano (Tp). E sorvolando sul fatto di essere stato sempre contrario ad una partecipazione dei pentastellati alle Regionali. La Rete gli ha votato contro. Più sfiducia di così...



“Il M5S – ha aggiunto – è una cosa incredibile e bellissima, perché quando si vota e votano gli iscritti si può prendere la decisione giusta, perché è quella che le persone che compongono questo movimento hanno deciso che si debba prendere. Lo dico perché io pensavo come tanti altri, ho visto Paola Taverna e Roberto Fico, che serviva un momento di pausa per riuscire a riorganizzare il movimento entro marzo ma gli iscritti hanno deciso così”.



“Se posso leggerla dal punto di vista del messaggio, il messaggio – ha sostenuto il leader stellato – è: no tatticismi, no manovre di palazzo, noi siamo il Movimento 5 stelle, ci presentiamo alle elezioni regionali ed evidentemente andiamo da soli in quelle regioni”.